Migranti, fonti Viminale: "Sul protocollo Albania il governo andrà avanti" | La nave coi 43 stranieri a bordo torna in Italia

Sul tema dei trattenimenti nei centri per immigranti per le procedure accelerate alla frontiera, siano essi in Italia o in Albania, "si sta sviluppando in Italia "una giurisprudenza che appare di corto respiro destinata a essere superata dagli eventi", sottolineano ancora le fonti del Viminale. Le Corti di Appello "scelgono di rinviare alla corte di giustizia europea sostanzialmente per prendere tempo, quando si tratta di un sistema già previsto dal nuovo Patto europeo immigrazione e asilo che entrerà al più tardi in vigore nel 2026".