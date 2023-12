Processo Ciro Grillo, il legale della difesa: "Non mi faccio intimidire, continuerò a fare domande sui fatti"

"Non mi faccio intimidire , continuerò a fare domande esclusivamente sui fatti , che ovviamente riguardano un processo per violenza sessuale e non un furto di borsette".

"Pressioni sul tribunale" "Tutte le domande fatte mercoledì sono state vagliate e ammesse da un tribunale del 2023, che segue il sistema accusatorio che prevede il contro-esame, che riguarda non i pianti e i sentimenti della vittima ma solo i fatti", prosegue Cuccureddu. "Non ho nessuna ragione di chiarire la questione con il mio collega: tutti e due conosciamo il codice di procedura penale. Ma farò presente al tribunale cosa sta succedendo in questo processo: Qual è la pressione che stiamo subendo tutti perché sono state stigmatizzate domande sul fatto, e non sui sentimenti, fatte dal tribunale. E' una pressione sul tribunale". E ancora: "Mi intimidiscono scrivendo che ho fatto domande che non erano ammissibili o preistoriche o medievali riportando quello detto dalla parte civile".

"Messaggi di solidarietà e supporto" "Ho ricevuto centinaia di messaggi da colleghi, magistrati e anche giornalisti di solidarietà e supporto - spiega ancora l'avvocato difensore del figlio di Beppe Grillo (che un mese fa aveva attaccato l'avvocato Giulia Bongiorno) -. D'altra parte anche tanti da colleghi e magistrati che mi dicevano: 'ma avvocato, lei fa domande su come sono stati tolti i pantaloni'. Questo perché voi avete stigmatizzato un elemento del fatto: non si può fare una violenza sessuale se uno ha i pantaloni".

Sui social non si placa la polemica per le domande all'accusatrice Intanto non si placano sui social le polemiche: decine di persone hanno scritto e commentato quanto sarebbe accaduto nel processo a porte chiuse. In prima linea alcune attiviste dei movimenti femministi sardi che hanno paragonato l'andamento del dibattimento al processo tenutosi a Latina nel 1979 riguardante il delitto del Circeo, contro Angelo Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido. "Si potrebbe pensare di andare a manifestare fuori dal tribunale per portare la solidarietà a questa ragazza", scrive un utente. Proposta che si sta valutando per le prossime due udienze previste in calendario per il 30 gennaio e 1 febbraio.

Boldrini: "Rabbia per quelle domande, è violenza" "'Come le hanno tolto gli slip?'. 'Perché non ha dato un morso?'. A leggere la cronaca dell'udienza della ragazza che ha denunciato uno stupro di gruppo, vengono i brividi. I brividi e tanta rabbia". Così su Facebook l'ex presidente della Camera Laura Boldrini interviene sulle polemiche riguardo le domande rivolte dalla difesa all'accusatrice di Grillo Jr e suoi tre amici.

Boldrini: "Questa è misoginia" "Come dice giustamente l'avvocata Boiano, sembra di essere tornati a 'Processo per stupro', a 50 anni fa, con la donna che ha denunciato che finisce sotto accusa al posto dei presunti stupratori - aggiunge nel post -. Sotto accusa perché non ricorda se in taxi ha appoggiato le gambe su quelle di uno degli imputati. Qual è il punto? Anche se lo avesse fatto, cosa si vuole dimostrare? Che se l'è cercata? Che quello è il via libera, implicito e scontato, a un rapporto sessuale non desiderato? Questo modo di difendere imputati per stupro è sconvolgente e scandaloso. Questa è vittimizzazione secondaria, un'altra forma di violenza che colpisce le donne che denunciano. E non ha nulla a che fare con il diritto di difesa di chi è accusato. Questa è misoginia e deve restare fuori dai tribunali".