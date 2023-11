Beppe Grillo torna in tv e attacca Giulia Bongiorno: "Fa comizietti"

Dopo 9 anni di assenza Beppe Grillo torna come ospite in uno show televisivo e attacca Giulia Bongiorno , senatrice della Lega e avvocato della ragazza che ha accusato di violenza Ciro, il figlio dello stesso comico.

Il ritorno in tv Alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove, Beppe Grillo esordisce rivolgendosi direttamente al pubblico: "Sono qui per capire se sono il peggiore - dice rivolto alla platea - se ho peggiorato questo Paese, non è una battuta. Dopo l'ultima intervista con Vespa nel 2014 abbiamo perso elezioni, tutti quelli che ho mandato a f... sono al governo quindi sono il peggiore".

"Ho fondato il Movimento ma mi ero iscritto al Pd" E va proprio alla sua creatura, il Movimento 5 stelle, il primo pensiero: "Ho una confusione totale", dice "non posso condurre e portare a buon fine un movimento politico, non sono in grado". E a Fazio che gli fa da spalla e gli fa notare il perché non se ne fosse accorto prima, replica: "Ma c'era Casaleggio, lui era un organizzatore e aveva del metodo, io faccio danni anche da solo quando sono a casa". E non manca un piccolo momento di riflessione: "Ho fondato il Movimento" confessa "ma mi ero iscritto al Pd, ad Arzachena".

Grillo e la politica Il comico è un fiume in piena tanto che Fazio a un certo punto gli chiede come mai non si sia mai messo in prima persona a fare politica: "La politica la facciamo tutti, io la facevo quando facevo la spesa, parlavo dell'acqua pubblica o della macchina a idrogeno" poi "mi hanno chiesto: e ora? Cosa facciamo? Ora che ce lo hai detto? Ok - ho risposto - le prendiamo e le portiamo dentro le istituzioni".