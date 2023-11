Processo a Ciro Grillo, la studentessa che denunciò lo stupro piange in aula: "Volevo urlare ma ero paralizzata"

La giovane, assistita dagli avvocati Giulia Bongiorno e Dario Romano, ha cominciato a raccontare la serata del 16 luglio, trascorsa al Billionaire, dicendo che tutti avevano bevuto molto . Ma, al momento in cui ha iniziato a ricostruire la notte trascorsa nella villetta di Porto Cervo della famiglia Grillo, dove ci sarebbero stati gli abusi, si è bloccata. Non è riuscita a trattenere le lacrime e l'udienza è stata fermata.

E' stata quindi presentata la richiesta di riprendere la deposizione proteggendo la teste con un paravento, ma l'istanza è stata respinta. La giovane ha poi ripreso a parlare rispondendo alle domande del pm Gregorio Capasso. In uno dei passaggi più drammatici del racconto la studentessa ha detto: "Ero paralizzata, volevo urlare ma non riuscivo a muovermi".

Mercoledì il controinterrogatorio dei difensori

Mercoledì per la donna ci sarà il controinterrogatorio dei difensori degli imputati, nessuno dei quali è presente in aula. Sono intanto state fissate altre due udienze: dopo quelle già calendarizzate per il 13 e il 14 dicembre, durante le quali proseguiranno le domande alla giovane italo-norvegese, gli appuntamenti successivi saranno il 31 gennaio e il primo febbraio 2024.