Processo Ciro Grillo, il racconto della testimone chiave: "Silvia mi disse che l'avevano violentata tutti"

La ragazza ha ricostruito i fatti "tra il 16 e 17 luglio del 2019 a Porto Cervo. "Ha detto che avevano bevuto ma che erano lucide - ha sostenuto l'avvocato Antonella Cuccureddu del pool di difesa - e nessuno ha tenuto comportamenti che facessero sospettare la non lucidità". La presunta vittima, la studentessa italo-norvegese, verrà invece ascoltata in aula il 7 e 8 novembre e il 13 e 14 dicembre in qualità di accusatrice e parte civile del processo. Secondo quanto riferito dalla suo avvocato, Giulia Bongiorno, la testimone sarebbe scoppiata in lacrime durante la deposizione.

La ricostruzione di quella notte Gli avvocati difensori dei quattro ragazzi si sono soffermati sulla ricostruzione di tutta la serata del 16 luglio, quando prima di entrare nella discoteca Bilionaire il gruppo composto anche delle due amiche ha consumato alcuni drink in un bar nella Promenade di Porto Cervo, Zamira Lounge, per poi continuare a bere anche all'interno della discoteca e una volta tornati nella villetta al Cala di Volpe di proprietà della famiglia Grillo. La giovane ha raccontato di avere assistito al bacio tra Ciro Grillo e la studentessa al Billionaire, la sera del 16 luglio. Dopo i ragazzi si erano trasferiti nella casa dei Grillo dove la teste ha detto di aver preparato una pastasciutta, mangiata in veranda, mentre l'amica era seduta sulle ginocchia di Francesco Corsiglia. Quindi, stando alla deposizione di ieri, i due si erano appartati e la teste racconta di aver avuto la sensazione che stessero per consumare un rapporto sessuale.

La testimone ha raccontato di essere andata a dormire da sola, declinando l'invito dei ragazzi a stare con loro. La ragazza milanese, difesa dall'avvocato Vinicio Nardo, è anche parte civile e altra presunta vittima di violenza per foto hard che sarebbero state scattate mentre dormiva sul divano. "Mi hanno violentata tutti": la testimonianza di ieri si fonda proprio su quella frase, che la mattina del 17 luglio 2019 la presunta vittima dello stupro a casa Grillo avrebbe detto all'amica.

