Prato, insegnante lascia l'eredità agli alunni per farli proseguire negli studi

Chi è la prof - Maria Simon, di famiglia siciliana emigrata a Prato, si era diplomata al liceo Cicognini, poi nel 1962 aveva conseguito la laurea in lingue all’Università di Pisa e dopo aver fatto esperienze all’estero era tornata in Italia. Tramite concorso pubblico aveva ottenuto la cattedra di insegnante di inglese prima a Prato e poi a Firenze, dove si era trasferita a vivere negli anni Ottanta.

La difficoltà degli studi - Il suo percorso però non era stato semplice ma frutto degli enormi sacrifici fatti dalla madre Rosina e dalla zia Angela: proprio a queste due donne è intitolata la borsa di studio lasciata in eredità. Rosina e Angela cucivano i vestiti anche la notte pur di permettere a Maria di acquistare i libri scolastici e convinsero loro il padre Luigi a mandarla in Inghilterra e in Germania per perfezionare la lingua dopo la laurea. Senza studio Maria Simon a Prato avrebbe potuto solo entrare in una fabbrica ma lei non voleva percorrere questa strada.