Insegnante delle elementari dona l'eredità al suo ex allievo: "Per me era come una seconda mamma"

Era il 1976 quando l'insegnante delle elementari Maria Pettirossi incontrava l'allievo Andrea Arrighetti all'istituto Fratti di Sesto Fiorentino (Firenze), che oggi non esiste più.

Tra i due, nel corso degli anni, è nato un legame forte, lungo quasi 50 anni. Talmente speciale che la maestra, prima di morire, ha deciso di lasciare l'eredità al suo alunno prediletto. Arrighetti, oggi 54enne, ha raccontato a Il Giorno questa bella storia di affetto e generosità. "La vedevo un po’ come una seconda mamma. Ero un ragazzino parecchio agitato all’epoca, l’ho fatta tribolare abbastanza, forse proprio per questo mi ha preso a cuore. Ma non avrei pensato che mi lasciasse l’eredità".