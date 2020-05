Pranzo in terrazza per i collaboratori di Zingaretti, Giordano furioso: "Noi a casa, mentre Albino Ruberti mangia ostriche" 

Mario Giordano si scaglia contro Albino Ruberti, il capo di gabinetto della Regione Lazio, multato dagli agenti di polizia per aver organizzato un pranzo in terrazza in occasione del Primo maggio.

Una notizia che ha fatto infuriare il conduttore di "Fuori dal Coro" che ha aperto la puntata di martedì 5 maggio proprio parlando di Ruberti: "Mentre noi eravamo in casa lui era a mangiare ostriche in terrazza, permettendosi di dire agli agenti lei non sa chi sono io".

Giordano ha poi continuato: "Ruberti avrebbe poi detto sono io che scrivo le leggi. Ecco: non mi stupisco che poi le leggi siano scritte in un certo modo", ha concluso.