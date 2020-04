Coronavirus, Zingaretti: "Servono reddito universale e Ue per farcela"

"I problemi economici saranno drammatici, molti perderanno il lavoro o l'impresa ma nessuno rimarrà da solo. Serviranno strumenti come un reddito universale per chi si trova in povertà e sostegno a imprese perché non affrontino da sole l'emergenza" coronavirus. Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Abbiamo bisogno dell'Europa perché insieme ce la faremo sicuramente", ha aggiunto.