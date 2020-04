Coronavirus, Zingaretti a Renzi: nessuna violazione della Costituzione

"E' giusto ragionare sui Dpcm, ma non siamo in presenza di alcuna violazione della Costituzione". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, replicando a Matteo Renzi secondo cui l'ultimo decreto per l'emergenza coronavirus è "uno scandalo costituzionale". "Non siamo in presenza di alcuna violazione ma della necessità di rendere concreti in tempi certi alcuni provvedimenti", ha aggiunto Zingaretti.