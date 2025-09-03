Portiere tredicenne picchiato nel Torinese, l'aggressore si scusa: "Ma la storia è stata ingigantita"

"Nulla giustifica quello che ha fatto il mio cliente ma è un papà ed è umano - ha detto a Repubblica l'avvocato Beatrice Rinaudo, cui si è rivolto il papà sotto accusa -. Ha visto picchiare suo figlio, che è pure più piccolo dell’altro ragazzo. Siamo dispiaciuti ma non è giusto che la società avversaria cavalchi la vicenda, in modo da apparire su tv e giornali e magari vincere la partita a tavolino". "Il mio assistito è molto dispiaciuto per quanto sta emergendo, che lo sta mettendo in grande difficoltà - ha aggiunto l’avvocato Rinaudo -. In questi casi i leoni da tastiera prolificano: sta anche ricevendo messaggi con minacce di morte".