Pompei, torna alla luce l'armadio di una donna: dentro oggetti di bellezza, preziosi e amuleti

Ci sono, poi, vasi e pentole di bronzo, di vetro e di ceramica: oggetti di uso quotidiano, ma forse anche carichi di ricordi, come nel caso di un boccalino raffinato decorato con scaglie di pigna. E poi una collana composta da almeno ventiquattro oggetti miniaturistici di faïence, osso, pasta vitrea e cristallo di rocca, tutti con foro di sospensione e rappresentanti divinità (si riconoscono Bes e Mercurio), piedi e mani, pigne e grappoli. Oggetti ritenuti "magici" in passato, ma che in realtà venivano dati come amuleti ai bambini: per proteggerli ma anche per sentirli quando si muovevano oppure conservati come ricordi d'infanzia.