Pompei, dagli scavi di una tomba monumentale riaffiora una coppia di sposi a grandezza naturale

Il rilievo funebre di una coppia, uomo e donna - a dimensioni quasi reali -, forse due sposi, pertinente a una tomba monumentale presso la necropoli di Porta Sarno, a Pompei, è affiorato nel corso di uno scavo archeologico, nell'ambito del progetto di ricerca "Investigating the Archaeology of Death in Pompeii" condotto dall'Universitat de València in collaborazione con il Parco archeologico (direzione scientifica del professor Llorenç Alapont).