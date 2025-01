Scavi a Pompei, emerge un grande complesso termale in una domus privata

Il collegamento diretto degli spazi termali alla grande sala conviviale, il cosiddetto salone nero, già emerso e reso noto qualche mese fa, lascia intuire quanto la casa romana si prestasse a essere un vero e proprio palcoscenico per le celebrazioni di sontuosi banchetti, che nella società di allora avevano una funzione non limitata a ciò che oggi definiremmo "privata" in senso stretto. Al contrario, si trattava di occasioni preziose per il proprietario per assicurarsi il consenso elettorale dei suoi ospiti, per promuovere la candidatura di amici o parenti, o semplicemente per affermare il suo status sociale.