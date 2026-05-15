Archeologia, diagnostica medica e restauro riscrivono le ultime ore durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. a Pompei. Così, dopo 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi e a quasi duemila anni dalla sua morte, una nuova scoperta consente di dare un'identità professionale a una delle vittime. Era probabilmente un medico, colto dalla tragedia mentre tentava la fuga, portando con sé alcuni strumenti del proprio mestiere. La svolta è arrivata dallo studio di un piccolo astuccio rimasto nascosto all'interno del gesso di un calco umano, trovato durante le indagini dirette da Amedeo Maiuri nel 1961. "Già duemila anni fa, un medico lo era in ogni momento", il commento del direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.