Fave, mele e pere era il cibo degli schiavi a Pompei: "Dieta più sana dei padroni"

Fave, pere e mele, tutti alimenti ricchi di vitamine e proteine. Ecco cosa davano da mangiare ai loro schiavi i Romani nell'antica Pompei. L'ultima scoperta, emersa dagli scavi nella villa di Civita Giuliana, con il ritrovamento di anfore con fave e di un grande cesto di frutta, conferma quanto già tramandato dalle fonti e cioè che, paradossalmente, i lavoratori schiavizzati che i Romani consideravano "strumenti parlanti", in alcuni casi mangiavano meglio dei loro prossimi "liberi", proprio perché considerati strumenti di produzione che andavano tenuti in buona salute. Le anfore e il cesto sono stati ritrovati in uno degli ambienti al primo piano del quartiere servile della grande villa, i cui scavi sono iniziati nel 2017 e che per anni è stata interessata dai saccheggi.