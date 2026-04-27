Ripercorrere un evento storico di enorme portata grazie all'intelligenza artificiale. È stato possibile grazie alla collaborazione fra il Parco Archeologico di Pompei e il Laboratorio Digital Cultural Heritage dell'Università degli Studi di Padova, che ha dato alla luce una ricostruzione digitale di un tentativo di fuga di due uomini dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La ricostruzione è basata sui dati emersi dalle indagini archeologiche condotte dagli archeologi del Ministero della Cultura. Il ritrovamento è avvenuto durante recenti scavi nell'area della necropoli di Porta Stabia, appena fuori le mura dell'antica Pompei.