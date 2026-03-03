Verdi Off premiato come Best Future Project agli OPER! AWARDS in Germania

Verdi Off è stato premiato come Best Future Project agli OPER! AWARDS, riconoscimento lirico internazionale assegnato in Germania da una giuria di giornalisti e critici musicali che viene conferito ai migliori artisti e creativi del panorama operistico globale. Il premio è stato consegnato il 23 febbraio durante la cerimonia di gala tenutasi al Theater Regensburg di Ratisbona: “Verdi Off significa futuro fin dalla sua prima edizione. Uno sguardo giovane e libero che dal Teatro Regio di Parma si espande in ogni quartiere della città e nel territorio per raccontare Verdi e la cultura del melodramma in modo innovativo e multilingue. Questo premio ci conferma l’importanza e la necessità di questo progetto, che vede tante forze artistiche, sociali ed economiche convergere per fare dell’eredità verdiana una forza sempre più viva e aggregante”, ha commentato il sindaco di Parma e Presidente del Teatro Regio, Michele Guerra.