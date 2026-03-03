Verdi Off premiato come Best Future Project agli OPER! AWARDS in Germania
La decisione è stata presa da una giuria di giornalisti e critici musicali tedeschi, che ogni anno premia i migliori artisti e creativi
© Ufficio stampa
Verdi Off è stato premiato come Best Future Project agli OPER! AWARDS, riconoscimento lirico internazionale assegnato in Germania da una giuria di giornalisti e critici musicali che viene conferito ai migliori artisti e creativi del panorama operistico globale. Il premio è stato consegnato il 23 febbraio durante la cerimonia di gala tenutasi al Theater Regensburg di Ratisbona: “Verdi Off significa futuro fin dalla sua prima edizione. Uno sguardo giovane e libero che dal Teatro Regio di Parma si espande in ogni quartiere della città e nel territorio per raccontare Verdi e la cultura del melodramma in modo innovativo e multilingue. Questo premio ci conferma l’importanza e la necessità di questo progetto, che vede tante forze artistiche, sociali ed economiche convergere per fare dell’eredità verdiana una forza sempre più viva e aggregante”, ha commentato il sindaco di Parma e Presidente del Teatro Regio, Michele Guerra.
Le motivazioni del riconoscimento
La giuria che ha scelto di premiare Verdi Off ha spiegato così la sua decisione: “I grandi festival dedicati a un singolo compositore hanno solitamente il compito di preservarne l'eredità, soprattutto quando l'opera è vasta e molte delle sue opere vengono raramente eseguite. Questo rende ancora più importante favorire nuove prospettive: l'effetto devastante di una gelosia infondata in una versione teatrale condensata di un'opera famosa; collegare la caduta di un tiranno alla crisi climatica in un'installazione artistica; un incontro intimo – nientemeno che a letto – con un personaggio d'opera morente. Tutto questo può aiutare a vivere un'opera nella vita reale, per così dire, al di fuori del contesto del teatro d'opera, emozionando un pubblico che non si rende ancora conto di quanto la vecchia forma d'arte possa essergli vicina. Da dieci anni, un'iniziativa educativa molto speciale realizza tutto questo – per noi, il Best Future Project: il Verdi Off del Festival Verdi di Parma”.