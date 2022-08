"Pomeriggio Cinque", l'incidente stradale di Eva Henger

Lo scorso 29 aprile

Eva Henger

Massimiliano Caroletti

Ungheria

Pomeriggio Cinque

Roberto Alessi

Entrambi sono stati salvati dalla cintura di sicurezza

Eva invece ha il braccio, il tallone e il femore rotti

e il maritosono stati coinvolti in un grave incidente stradale in, il paese di origine della showgirl. A rivelare le loro condizioni di salute a "" è stato il direttore di Novella 2000,che ha subito rassicurato i telespettatori: "". La coppia è stata poi ricoverata in due ospedali differenti: "Massimiliano ha lo sterno fratturato, ma non dovrebbe essere operato - ha fatto sapere Alessi che ha aggiunto -e dovrà essere operata".

Leggi Anche Tra Eva Henger e la figlia Mercedesz scoppia la pace

Leggi Anche Mamma vs figlia, sui social la sfida sexy tra Eva e Mercedesz Henger

L'ex attrice dopo alcune settimane è stata poi trasferita in un

ospedale italiano

ha ripreso a camminare

dove ha subito diversi interventi. Oggi a distanza di quattro mesi, Eva ha fatto sapere di essersi quasi ripresa completamente. L'ex attriceanche se ha dichiarato di avvertire ancora tanta stanchezza e tremolio alle gambe.