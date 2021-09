Tra Eva Henger e la figlia Mercedesz scoppia la pace

Sembra essere tornato il sereno tra Eva Henger e la figlia Mercedesz. Dopo essersi scontrate per mesi con commenti social, ospitate televisive e interviste velenose sui settimanali, le due donne sembrano aver ritrovato la complicità. Nelle ultime ore hanno infatti pubblicato su Instagram alcune storie della loro gita con alcuni amici a Gyor, in Ungheria, nella città natale di Mercedesz.

Un ritorno alle origini che ha rinsaldato il legame madre e figlia. Mentre la sua Memi si arrampica come una scimmietta sugli alberi del parco avventura, mamma Eva la riprende amorevole da terra per immortalare l'impresa. Insieme a loro anche l'amico Raffaele e la sorellina Jennifer, che la seguono nel percorso tra ponti tibetani e funi sospese.

Dopo tanta fatica Eva e Mercedesz si sono poi rifugiate al ristorante, per una cena in compagnia di tutto il gruppo. Mamma e figlia non hanno pubblicato nessun selfie di coppia per "ufficializzare" la riconciliazione con i follower. Hanno invece preferito ritagliarsi del tempo di qualità da passare insieme nella loro amata Ungheria, per scordare il passato e scrivere un nuovo capitolo del loro rapporto.

Ti potrebbe interessare: