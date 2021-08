"Pomeriggio Cinque", due pensionati ricevono una bolletta da oltre 45mila euro 

"Nel settembre 2018 passa a casa mia un letturista e si è subito reso conto che c'era una perdita ingente perché il contatore dell'acqua girava vorticosamente". Iniziava così il racconto di Vincenzo, un pensionato di Chirignago (Venezia) che, lo scorso 21 maggio a "Pomeriggio Cinque", ha raccontato di aver ricevuto una bolletta superiore a 45mila euro.

Leggi Anche Bolletta da incubo, per un errore gli chiedono circa 100mila euro per il consumo del gas

"Da quando l'ho ricevuta, a dicembre 2018 io non dormo di più, siamo distrutti e non riusciamo a fare più niente", ha spiegato in collegamento con lo studio della trasmissione di Canale 5, segnalando che il tubo incriminato si trovava a due metri di profondità e che, per assurdo, non aveva provocato danni nemmeno al giardino, costringendo più volte l'uomo ad annaffiarlo perché troppo arido.