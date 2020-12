Bolletta da incubo, per un errore gli chiedono circa 100mila euro per il consumo del gas

"Ho ricevuto una lettera dall'avvocato dove mi venivano chiesti 120mila euro per il consumo di alcune bollette del gas". È la vicenda di Salvatore che a "Striscia la Notizia" ha denunciato quanto accaduto nel mese di agosto. L'uomo da anni vive in Inghilterra, nel 2008 ha venduto il suo appartamento a Milano e la bolletta del gas che gli viene contestata si riferirebbe ai consumi avvenuti nel 2010, quando Salvatore aveva già lasciato l'Italia da anni. "In ogni caso è impossibile che si sia consumato così tanto gas in una casa di soli 100 metri quadri", ha infine considerato l'uomo.

L'inviata di "Striscia", Stefania Petyx, ha provato a rivolgersi all'azienda di luce e gas che dopo aver ricevuto la segnalazione del tg satirico ha dichiarato che la fattura emessa a carico di Salvatore è stato frutto di un errore.