Polizia gli ridà anello rubato, proposta di matrimonio in commissariato a Milano

La polizia ritrova l'anello che gli era stato rubato e, al momento della restituzione, il proprietario improvvisa la proposta di matrimonio in commissariato. È successo a Milano: protagonista un 28enne brasiliano in viaggio con la fidanzata in direzione Verona, dove, nelle sue intenzioni iniziali, avrebbe formulato la proposta di matrimonio sul balcone di Giulietta. Il 29enne è stato però vittima del furto di zaino e valigia nella stazione di Milano Centrale nella mattinata di lunedì 29 dicembre.