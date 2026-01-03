Polizia gli ridà anello rubato, proposta di matrimonio in commissariato a Milano

Il prezioso era stato rubato in Stazione Centrale: il lieto fine è stato decisamente romantico
© Polizia
La polizia ritrova l'anello che gli era stato rubato e, al momento della restituzione, il proprietario improvvisa la proposta di matrimonio in commissariato. È successo a Milano: protagonista un 28enne brasiliano in viaggio con la fidanzata in direzione Verona, dove, nelle sue intenzioni iniziali, avrebbe formulato la proposta di matrimonio sul balcone di Giulietta. Il 29enne è stato però vittima del furto di zaino e valigia nella stazione di Milano Centrale nella mattinata di lunedì 29 dicembre.
Dopo la denuncia alla pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine in servizio in stazione, grazie a un sistema Gps presente nello zaino i poliziotti della Polfer hanno rintracciato l'autore del furto mentre stava consumando una bevanda all'interno di un bar in via dei Transiti. All'interno di un trolley è stato trovato l'anello in argento, recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario all'interno degli uffici della Polizia di Stato.
Proprio nel corso della restituzione, il giovane ha pensato di improvvisare la proposta di matrimonio nell'ufficio denunce della Polizia di Stato nella Stazione di Milano Centrale. L'autore del furto, un 35enne cittadino algerino, irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per il reato di ricettazione.