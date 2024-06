Una pizza da oltre 900 euro, la truffa del ristoratore al cliente affezionato

In base alla ricostruzione dei carabinieri, il ristoratore avrebbe usato il trucco del malfunzionamento del Pos. Diceva al cliente di avere problemi di linea costringendolo a ripetere più volte l’operazione. La tecnologia contactless non veniva mai resa disponibile e ogni volta veniva inserito il pin della carta. L'ipotesi è che ognuno di questi ripetuti tentativi si sarebbe trasformato in un vero prelievo dal conto del cliente. La vittima non si era mai insospettita per il rapporto di fiducia che lo legava al titolare della pizzeria.