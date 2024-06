Tenta di vendere un manoscritto su Bernini: arrestato in Vaticano

Un ex dipendente della Fabbrica di San Pietro è stato arrestato in Vaticano con l'accusa di ricettazione, estorsione e truffa. L'uomo, Alfio Maria Daniele Pergolizzi, avrebbe provato a rivendere alla stessa Fabbrica un antico documento, un manoscritto su Gian Lorenzo Bernini, che avrebbe precedentemente trafugato, non è ancora certo se in Vaticano o da una collezione privata. Il protagonista della vicenda, storico dell'arte e già docente, tra il 1995 e il 2011 era stato capo della comunicazione dell'istituzione vaticana.