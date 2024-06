Il tribunale di Cagliari ha rinviato a giudizio le due donne accusate di aver truffato il pallavolista Roberto Cazzaniga. L'uomo è stato convinto per 15 anni di essere sentimentalmente legato a Maya, pseudonimo della famosa modella brasiliana Alessandra Ambrosio. Un inganno architettato dalla 41enne sarda Valeria Satta, che inviava allo sportivo foto della modella, spacciandosi per lei, e intratteneva con lui una relazione telefonica e online. Ad aiutarla la brianzola Manuela Passero, amica dell'atleta, accusata di truffa in concorso per aver messo in contatto Cazzaniga e Satta. Le due donne avrebbero sottratto al pallavolista 523mila euro in circa 15 anni, anche se la contestazione riguarda il periodo tra il 2016 e il 2021, non ancora prescritto, nel quale all'uomo sarebbero stati sottratti 89mila euro. Della vicenda, che ha sollevato molto clamore, si è occupata più volte la trasmissione "Le Iene". Lo sportivo adesso chiede solo di "ottenere giustizia. L'inizio del dibattimento è fissato per il prossimo 9 luglio.