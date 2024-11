Pistoia, spinse compagna a scuola: genitori condannati al risarcimento | "Non hanno educato bene la figlia"

I genitori di una studentessa di una scuola superiore di Pistoia si ritrovano a dover risarcire 85.000 euro ai familiari di un'altra alunna che la figlia spinse, facendola cadere per le scale e causandole una ferita alla testa, un lungo taglio, contro uno spigolo. Si tratta della seconda sentenza in Toscana, nel giro di qualche mese, che pone in capo ai genitori la responsabilità di intemperanze dei figli, laddove si tratta di cas in cui hanno causato ferimenti ad altri adolescenti, e li condanna a risarcire i danni alla famiglia della persona ferita. Dopo un caso di bullismo in un giardino di Firenze regolato in tribunale l'estate scorsa - la famiglia deve risarcire un ragazzo che ebbe fratture doppie a entrambe le braccia per uno spintone violento datogli dal figlio, ora quest'altra vicenda che arriva da Pistoia.