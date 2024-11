Modena, 15enne decide di togliersi il velo: picchiata a scuola dalle compagne

Dopo aver deciso, con il sostegno della famiglia, di non indossare più il velo, una quindicenne è stata aggredita da tre compagne di scuola originarie del Marocco. Le ragazze, in disaccordo con la sua scelta, avrebbero iniziato a prenderla di mira con atti di bullismo, poi sfociati in un episodio di violenza fisica. La giovane è finita in ospedale con una prognosi di 10 giorni.