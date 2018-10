Pisa, spray al peperoncino in dotazione per residenti e dipendenti del Comune

Un'iniziativa per difendere le donne dalle aggressioni. Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina, comune in provincia di Pisa, ha deciso di dotare gratuitamente le dipendenti del comune e le residenti di spray al peperoncino come arma di autodifesa. La piccola boccetta serve per allontanare potenziali aggressori e malintenzionati. Una decisione che ha riscosso un enorme successo tra le donne della cittadina che ora si sentono più sicure: "Se esco alle otto di sera dall'ufficio quando è già buio, sono più tranquilla con uno strumento di difesa", ha ammesso una dipendente del Comune. Lo spray al peperoncino può essere ritirato in rivenditori specializzati e in alcune tabaccherie. Uno strumento che fa stare più tranquille, anche se non tutte hanno aderito all'iniziativa: "Non me la sentivo di portarlo con me in borsa" ha detto un'intervistata.