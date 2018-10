Tagli ai Ministeri? Le reazioni dei dipendenti: "Non cercate di risparmiare sulla nostra pelle"

Il governo è alla ricerca dei soldi per far quadrare i conti della manovra e secondo le previsioni una parte delle risolse sarebbe prevista dal taglio ai Ministeri, in particolare a quelli della difesa, della salute, della giustizia e delle infrastrutture. I dipendenti non sembrano però essere d'accordo con la proposta dei giallo-verdi: "I veri tagli vanno fatti dove c'è uno spreco evidente, al Ministero della salute cosa vuoi tagliare ancora?" e ancora: "Prima di arrivare a noi ci sarebbe molto altro dove poter risparmiare, iniziando dai vitalizi" commentano alcuni lavoratori pizzicati con una telecamera nascosta dall'inviato di Stasera Italia Michel Dessì.