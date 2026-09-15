Pisa, incontro piccante finisce male: escort in ospedale, cliente in manette

Stando a quanto raccontato da Il Tirreno, l'uomo e la donna avrebbero pattuito via telefono un incontro a luci rosse: 200 euro per mezz'ora, non un minuto di meno ma neanche un minuto di più. E invece le cose sono andate per le lunghe. Tanto che, nel bel mezzo del rapporto, la escort avrebbe intimato al cliente di fermarsi allo scattare della mezz'ora. Fin qui la versione dei due coinvolti è la medesima, ma sul resto della nottata i racconti sono ben diversi. La donna, allo stop improvviso, avrebbe chiesto un extra per concludere l'incontro. L'uomo, però, avrebbe dato in escandescenze, arrivando a strattonare, colpire e minacciare anche con un cavatappi la professionista, per poi impossessarsi del suo cellulare e della carta di credito.