Pordenone, gioco erotico rovinato: lui finisce in ospedale, ma per salvarlo arrivano anche i Vigili del fuoco

Per risolvere la situazione è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, in particolare dell'unità di San Vito al Tagliamento, che si è presentata nella sala pre-operatoria con una micro fresa di precisione, fornita da un'azienda della zona, e solitamente utilizzata per la realizzazione di meccanismi di precisione. L'operazione è stata effettuata insieme a medici e infermieri, che hanno seguito e controllato le condizioni del paziente durante le fasi più delicate. L'intervento si è concluso positivamente. Per lo sventurato, ora, si renderà necessario un periodo di riposo. Anche in camera da letto.