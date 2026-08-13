Imprevisto... hard

Pordenone, gioco erotico rovinato: lui finisce in ospedale, ma per salvarlo arrivano anche i Vigili del fuoco

Il paziente alle prese con il dolore da giorni: per rimuovere l'oggetto in acciaio che si era incastrato sono dovuti intervenire i pompieri con una microfresa

13 Ago 2026 - 13:44
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© ansa

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Un momento di passione un po' diverso dal solito che però ha rischiato di costargli molto caro. Perché mai si sarebbe aspettato che quel gioco erotico, iniziato per dare una scossa sotto le lenzuola, potesse finire... in ospedale. È successo a Pordenone, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere un anello fallico in acciaio inox incastrato da giorni.

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Giorni di sofferenza

 L'intervento, indubbiamente particolare ma altrettanto delicato, si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Qui, stando al racconto de Il Gazzettino, il paziente si è presentato dopo giorni di sofferenza chiedendo aiuto ai medici per togliere quel giocattolo erotico che proprio non ne voleva sapere di sganciarsi. Ma nemmeno il personale sanitario è riuscito a smuoverlo.

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L'intervento dei vigili del fuoco

 Per risolvere la situazione è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, in particolare dell'unità di San Vito al Tagliamento, che si è presentata nella sala pre-operatoria con una micro fresa di precisione, fornita da un'azienda della zona, e solitamente utilizzata per la realizzazione di meccanismi di precisione. L'operazione è stata effettuata insieme a medici e infermieri, che hanno seguito e controllato le condizioni del paziente durante le fasi più delicate. L'intervento si è concluso positivamente. Per lo sventurato, ora, si renderà necessario un periodo di riposo. Anche in camera da letto. 

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