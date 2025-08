Usa, sex toys lanciati in campo durante le partite di Nba femminile: un arresto

L'incidente è avvenuto appena tre giorni dopo che un altro sex toy era stato lanciato in campo durante la partita tra Valkyries e Atlanta Dream alla Gateway Center Arena di College Park, in Georgia. "Sicurezza dell'arena? Pronto?", ha scritto la giocatrice delle New York Liberty Isabelle Harrison su X. "Per favore, fate di meglio. Non è divertente. Non lo è mai stato. Lanciare qualsiasi cosa in campo è pericoloso", ha ammonito. La guardia delle Indiana Fever Sophie Cunningham ha fatto eco alla rabbia di Harrison, scrivendo: "Smettete di lanciare dildo in campo, farete male a una di noi". A rimanere sconcertata è stata anche l'azzurra Cecilia Zandalasini, ala delle Valkyries: "Prima di tutto è stato super pericoloso. Poi, quando abbiamo scoperto di cosa si trattava, credo che abbiamo cominciato a ridere. Non ho mai visto niente del genere. Sono solo contenta che abbiamo superato quella situazione: siamo rimaste concentrate".