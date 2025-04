Sex toys e cosmetici trasformati in bombe: la Russia risponde all'isolamento con un nuovo tipo di guerra ibrida

La guerra ibrida russa evolve in forme sempre più creative e difficili da prevenire. In risposta all'isolamento diplomatico e alle sanzioni economiche imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina, Mosca ha intensificato le sue operazioni clandestine in Europa, cercando di destabilizzare i paesi considerati ostili senza ricorrere a una risposta militare diretta.



L'ultimo esempio di questa evoluzione è emerso da un'indagine svolta dalle autorità investigative di Gran Bretagna, Germania e Polonia che ha rivelato come una sofisticata rete di sabotaggio, probabilmente orchestrata dall'intelligence militare russa, abbia utilizzato pacchi contenenti cosmetici, cuscini per massaggi e giocattoli sessuali per far detonare ordigni esplosivi nei tre Paesi.