Ucraina, i russi avanzano verso Pokrovsk: presi altri 2 villaggi

"Non immaginavo che la Russia avrebbe attaccato in tutta l'Ucraina. Pensavo che Putin avrebbe colpito in maniera limitata": lo ha detto l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. "Secondo me il Covid ha contribuito a questa situazione. Putin aveva molta paura del Covid, per cui è diventato impossibile parlarci di persona, comunicare direttamente con lui", ha osservato Merkel, difendendo la decisione di stringere numerosi accordi commerciali con Mosca quando era al governo a Berlino. "Noi non abbiamo rotto alcun patto con la Russia. Ma la Russia ha attaccato l'Ucraina", ha detto in risposta a una domanda se Ue e Nato abbiano in qualche modo cambiato i rapporti con Mosca con l'espansione verso Est.