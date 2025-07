È morto Hulk Hogan, la leggenda del wrestling aveva 71 anni

La notizia della morte arriva a poche settimane di distanza dalle smentite della moglie Sky Bollea, che aveva definito "forte" il cuore del marito e aveva respinto come infondate le voci su un presunto coma, spiegando che l'ex wrestler si stava riprendendo da un intervento chirurgico al collo subìto a maggio. In precedenza, lo stesso sito aveva parlato di Hogan come prossimo alla morte, notizia poi ridimensionata come conseguenza di complicazioni post-operatorie.