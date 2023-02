Hulk Hogan, il suo agente rassicura tutti: "Sta bene, non rischia la paralisi"

Dopo che si erano diffuse le voci che l'ex wrestler corresse il rischio di restare paralizzato , è intervenuto un suo rappresentante per smentire la cosa. In una chiacchierata con "Entertainment Tonight", l'agente ha affermato che "è tutto ok, Hulk è di buon umore, sta bene e non è paralizzato". L'unica cosa che ora gli è un po' d'impedimento è che per camminare ha bisogno dell'ausilio di un bastone.

Che ad Hulk Hogan gli acciacchi non manchino è assodato ma questo non significa che presto non potrà fare altro che muoversi con una sedia a rotelle. Era stato questo, infatti, il futuro prospettato da Kurt Angle, anch'egli ex lottatore e amico di Hogan, nel corso del suo podcast "Kurt Angle Show". Angle aveva parlato di totale insensibilità delle gambe di Hogan dopo l'ennesimo intervento chirurgico alla schiena. Anche lui aveva fatto cenno all'uso del bastone puntando però l'attenzione sul danno nervoso che, dalle sue parole sembrava essere qualcosa di potenzialmente devastante.

Dall'entourage di Hulk Hogan invece arrivano notizie di segno opposto. D'altro canto Hulk, che comunque ha evitato commenti diretti, in questi giorni non sembra passarsela così male. I suoi post social degli ultimi giorni lo vedono impegnato in un party a base di karaoke, e poi commentare orgoglioso con "Ho avuto molti serpenti in vita mia, ma lei ti farà sicuramente male, fratello HH" mostrando orgoglioso la foto di un Drago di Komodo nel suo giardino. Non è chiaro se il Drago sia vero o una riproduzione molto ben fatta, ma conoscendo Hulk, possiamo propendere per l'ipotesi di un originale animale da compagnia...