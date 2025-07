Hulk Hogan, non solo wrestling: i ruoli al cinema e in tv

Il lottatore venne scritturato per il film “Rocky III” (1982) in cui interpreta Labbra Tonanti che sfida Balboa (cult quello che dice sul ring riferendosi all'avversario: "Il non plus ultra del maschio, contro il non plus ultra delle polpette!"). Il primo film da protagonista è del 1989, "Senza esclusioni di colpi", in cui Hogan interpreta un wrestler che combatte in una competizione brutale. Ma nella sua filmografia ci sono diversi film noti in cui fa comparsate, da “Gremlins 2 - La nuova stirpe” di Joe Dante, a “I Muppets venuti dallo spazio” di Tim Hill. Tra i ruoli da protagonista lo ricordiamo in "Cose dell'altro mondo", in cui è un soldato spaziale che deve proteggere una famiglia americana, “Secret Agent”, in cui veste il ruolo di un ex agente segreto che deve proteggere un ragazzo. E poi ancora in "Missili per casa", "Forza Babbo Natale". Senza dimenticare le tante apparizioni in tv tra camei e presenze speciali, da “A-Team” a “Baywatch” e “Walker Texas Ranger” oltre alla serie "Thunder in Paradise".