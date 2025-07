Chi era Hulk Hogan, una leggenda che ha trasformato il wrestling

L'inizio della carriera La sua carriera nel wrestling è iniziata quasi per caso: notato in palestra dai fratelli Jack e Gerald Brisco, fu convinto a intraprendere questa strada. E lui accettò subito: “Ero un fan del wrestling fin da bambino”, racconterà poi. Si allenò per due anni sotto la guida del leggendario Hiro Matsuda, debuttando nel 1977 come The Super Destroyer. Hulk Hogan ha trasformato il wrestling professionistico in uno sport di intrattenimento per famiglie. Prima di lui, questa disciplina tra lo spettacolo e la competizione si rivolgeva a un pubblico piuttosto ristretto: la teatralità di Hulk sul ring si rivelò invece subito magnetica per ragazzi e genitori.