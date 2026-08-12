Pordenone, muore travolto dall'albero che stava tagliando in giardino

Un uomo di 59 anni è morto a Pasiano di Pordenone, dopo essere stato travolto da un albero che stava tagliando nel giardino della propria abitazione. L'incidente si è verificato intorno alle 11 ed è avvenuto alla presenza del figlio, che ha lanciato l'allarme. Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione del personale sanitario, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con quattro mezzi, per mettere in sicurezza la zona. I carabinieri della stazione di Prata stanno effettuando i rilievi e conducendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.