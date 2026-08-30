A Borgo Prino

Imperia, sesso sugli scogli davanti a centinaia di bagnanti: denunciati

A fermare i due focosi amanti, finiti poi in questura, è stato un poliziotto fuori servizio che li ha raggiunti a nuoto. Ora rischiano anche il carcere

30 Ago 2026 - 22:12
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Tra le onde © istockphoto

Tra le onde © istockphoto

Il caldo torrido, tornato a farsi sentire in questi ultimi giorni di fine agosto, non ha scoraggiato gli animi bollenti di due amanti di mezza età. Che ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stati beccati a consumare un rapporto sessuale in pubblico, su una scogliera di Borgo Prino, provincia di Imperia. Il tutto in pieno giorno, davanti a centinaia di bagnanti, bambini compresi, che si stavano godendo il sole domenicale.

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Bollenti spiriti

 Ad allertare le forze dell'ordine sono stati proprio i vacanzieri, che hanno notato la coppia, un uomo e una donna entrambi italiani, impegnati in atteggiamenti molto intimi e inequivocabili. A nulla sono valse le grida e i richiami dalla spiaggia: a fermare i due focosi amanti è stato per primo un poliziotto fuori servizio, che dopo averli raggiunti a nuoto sulla scogliera ha intimato loro di raggiungerli a riva. 

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Rischiano il carcere

 Una volta rivestiti e ricondotti alla decenza, i due sono stati accompagnati in questura da una pattuglia per gli accertamenti di rito. Entrambi ora rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico: un illecito amministrativo che può prevedere una sanzione pecuniaria che può variare tra i 5mila e i 30mila euro. E non è nemmeno escluso che la mattinata di passione possa costare loro una pena detentiva (da 4 mesi a 4 anni) per aver commesso il fatto alla presenza di minori.

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