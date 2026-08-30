Imperia, sesso sugli scogli davanti a centinaia di bagnanti: denunciati

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati proprio i vacanzieri, che hanno notato la coppia, un uomo e una donna entrambi italiani, impegnati in atteggiamenti molto intimi e inequivocabili. A nulla sono valse le grida e i richiami dalla spiaggia: a fermare i due focosi amanti è stato per primo un poliziotto fuori servizio, che dopo averli raggiunti a nuoto sulla scogliera ha intimato loro di raggiungerli a riva.