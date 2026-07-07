L'uomo ha risposto picche. Il rifiuto, a quel punto, ha mandato su tutte le furie la donna, che avrebbe interpretato il comportamento del proprio uomo come un segnale di crisi nella relazione, ipotizzando persino un tradimento. Le avances si sono così trasformate in proteste, poi in grida e infine in una vera e propria lite, culminata con la chiamata al 112 da parte della compagna.