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Sarà stata la stanchezza, oppure il gran caldo. Fatto sta che quel rapporto intimo con la moglie proprio non voleva averlo. E così, lei, "ferita" nell'orgoglio ma anche preoccupata che quel rifiuto fosse indice di una crisi più profonda, ha chiamato la polizia. Protagonista dell'insolita vicenda una coppia nigeriana residente a Livorno.
Il rientro dopo un lungo viaggio
Stando a quanto raccontato sulle pagine de Il Tirreno, la coppia non si vedeva da più di un mese per via di un viaggio in Nigeria dell'uomo. Al suo rientro, complice anche la comprensibile fatica accumulata durante il lungo volo, lui avrebbe solamente chiesto di poter riposare. Non della stessa idea la sua compagna, che invece avrebbe preferito celebrare in altro modo il rientro a casa del proprio partner dopo tanto tempo.
Il rifiuto e la lite
L'uomo ha risposto picche. Il rifiuto, a quel punto, ha mandato su tutte le furie la donna, che avrebbe interpretato il comportamento del proprio uomo come un segnale di crisi nella relazione, ipotizzando persino un tradimento. Le avances si sono così trasformate in proteste, poi in grida e infine in una vera e propria lite, culminata con la chiamata al 112 da parte della compagna.
L'allarme dei vicini
Ovviamente sorpresi gli agenti della squadra volante della questura, intervenuti sul posto anche per rispondere agli allarmi dei vicini di casa, preoccupati che la discussione potesse sfociare in qualcosa di peggio. Al termine dei controlli, però, le forze dell'ordine non hanno riscontrato particolari problemi, riportando la calma tra le mura domestiche. Un po' meno in camera da letto.