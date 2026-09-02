Piombino, ristorante abusivo nel giardino di casa: multe per 5mila euro

Dagli accertamenti è emerso che il proprietario dell'immobile, un pescatore, aveva organizzato e avviato una vera e propria attività di ristorazione completamente priva delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie. Sempre da quanto emerso nel corso degli accertamenti, gli incassi non sarebbero stati certificati, non sarebbe stato presente alcun misuratore fiscale o altro strumento idoneo alla certificazione dei corrispettivi e sarebbe stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero all'interno della cucina.