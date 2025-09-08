Logo Tgcom24
B&b abusivi Roma, una situazione al limite

Dal 2025 è stato ripristinato un reparto ad hoc della polizia municipale che si occupa solo di questi particolari controlli

di Alessio Fusco
08 Set 2025 - 21:12
In uno stabile a pochi passi dalla Stazione Termini a Roma, qualche giorno fa gli uomini della polizia municipale hanno messo i sigilli a diversi B&b abusivi. E non è l'unica zona. Nonostante l'intervento degli agenti all'ultimo piano su quella che dovrebbe essere una terrazza condominiale, qualcuno continua a effettuare l'attività ricettiva e ad affittare stanze illegalmente. Una situazione al limite, ma non è l'unica nella capitale.
Dal centro alla periferia si trova di tutto: da stanze di lusso senza permessi vicino al Colosseo a posti letto low cost all'interno di magazzini e cantine.

