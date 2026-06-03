Milano, moschee improvvisate nei parchi: "Non abbiamo un posto dove pregare"

A finire nel mirino dei divieti sono soprattutto le associazioni culturali luoghi spesso ricavati nei sottoscala dei condomini che finiscono presto per diventare centri di preghiera tanto sovraffollati da mettere a rischio la sicurezza degli stessi partecipanti. "Non è una discoteca ma ci fanno chiudere perché dicono che siamo abusivi", afferma il gestore dello spazio che chiede la costruzione di una moschea adatta a soddisfare le esigenze di culto.