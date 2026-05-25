La Farnesina, attraverso l'Unità di crisi, ha avviato verifiche sul caso e segue gli sviluppi. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle autorità della Libia orientale sulle ragioni del fermo o sullo status giuridico degli attivisti. Il convoglio è composto da una trentina di mezzi, tra cui cinque pullman su cui viaggiano oltre 300 operatori umanitari. Ma anche quindici ambulanze e dieci camion per il trasporto di case mobili e beni di prima necessità. Sarebbe proprio Haftar a negare il passaggio del convoglio, prima portando le trattative allo stallo e poi fermando i dieci attivisti impegnati nei negoziati.