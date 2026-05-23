Flotilla, la Francia vieta l'ingresso sul suo territorio a Ben Gvir

Ben Gvir © Ansa
Il ministro israeliano Itamar Ben Gvir da oggi "è interdetto dall'accesso al territorio francese": lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot.
Flotilla, la Francia vieta ingresso sul suo territorio a Ben Gvir
"Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della Flotilla Global Sumud", ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte "disapprova l'iniziativa" della Flotilla stessa.
"Non possiamo tollerare "Disapproviamo l'iniziativa di questa flotta, che non produce alcun risultato utile e sovraccarica i servizi diplomatici e consolari, di cui apprezzo la professionalità e la dedizione - ha aggiunto Barrot. Ma non possiamo tollerare che cittadini francesi possano essere così minacciati, intimiditi o maltrattati, per di più da un responsabile pubblico".
Il ministro francese: "Come Tajani chiedo sanzioni Ue per Ben Gvir"
"Come il mio collega italiano, chiedo all'Unione europea di adottare sanzioni nei confronti di Itamar Ben-Gvir" ha aggiunto su X il ministro degli Esteri francese, riferendosi al ministro degli Esteri Antonio Tajani.