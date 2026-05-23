Flotilla, la Francia vieta l'ingresso sul suo territorio a Ben Gvir

"Non possiamo tollerare "Disapproviamo l'iniziativa di questa flotta, che non produce alcun risultato utile e sovraccarica i servizi diplomatici e consolari, di cui apprezzo la professionalità e la dedizione - ha aggiunto Barrot. Ma non possiamo tollerare che cittadini francesi possano essere così minacciati, intimiditi o maltrattati, per di più da un responsabile pubblico".