Flotilla, l'Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni a Ben Gvir

Polemiche e reazioni nate dopo la pubblicazione da parte dello stesso ministro israeliano della Sicurezza Ben Gvir di un video girato nel porto di Ashdod dove vengono mostrati gli attivisti della Flotilla, tra cui vari italiani (rientrati nella serata del 21 maggio), mentre erano inginocchiati e bendati e venivano derisi. Il filmato è tra gli atti degli indagini della Procura di Roma per cui si ipotizza il sequestro di persona, ma non solo: i Pm valutano anche reati di tortura e violenza sessuale. Dopo le condanne di tutte le istituzioni del nostro Paese, anche l'Unione Europea è pronta, il prossimo 15 giugno, a discutere di eventuali sanzioni ai danni di Gvir.