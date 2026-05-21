Flotilla, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia

Carotenuto ha parlato delle condizioni vissute in Israele: "Nella panic room in cui ci facevano entrare - spiega - ci davano le scarpe in mano e non potevamo neanche difenderci. Ci picchiavano selvaggiamente. Mi sono identificato con il passaporto di servizio ma mi hanno strappato una collanina, ammanettato. A me è andata bene e ne sono uscito in piedi. A uno lo hanno portato in infermeria con lesioni interne. Persone erano bendate. La sorella della presidente irlandese coordinava il pronto soccorso ed hanno curato persone messe malissimo, anche anziani, ragazze; per venti, trenta con fratture e alcuni con abusi sessuali" ha aggiunto il deputato.