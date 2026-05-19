Flotilla, fermati 27 italiani: "Contro di noi proiettili di gomma" | Tajani: verifica urgente

La denuncia degli attivisti: 'L'occupazione israeliana - si legge sui social della Global Sumud Flotilla - ha nuovamente intercettato illegalmente e violentemente la nostra flotta internazionale di navi umanitarie e rapito i nostri volontari mentre intraprendevano una missione legittima per rompere l'assedio illegale su Gaza e aprire un corridoio umanitario. Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere i propri cittadini. Gli Stati di bandiera sotto la cui giurisdizione sono registrate le nostre imbarcazioni hanno l'obbligo di proteggere tali navi e perseguire atti di pirateria nei loro tribunali. Siamo indignati dalla normalizzazione di queste violazioni del diritto marittimo internazionale e dal rapimento di civili pacifici in acque internazionali. Chiediamo il rilascio immediato dei nostri partecipanti, il passaggio sicuro di tutta la nostra flotta e la fine dell'assedio illegale di Gaza".